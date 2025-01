- Umro je u svojoj kancelariji, otrovan. To se dogodilo 1991. godine. Nikada to nisam javno rekla. Bogati ljudi su smatrani pripadnicima Sekuritatee. Kada ste imali dva automobila, dugi kožni kaput, smatrani ste pripadnikom Sekuritatee. Moj otac je imao sve to. Ponavljam, nikada nije pričao o svom životu. Bili smo veoma bliski sa porodicom Čaušesku, i to je nešto što smo prihvatili kao deo našeg života.