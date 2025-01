"Nikada u životu to nisam video, a Saliba je pipnuo loptu. Za mene je jasno da to nije penal", rekao je Arteta posle utakmice za Skaj.

On je zatim na konferenciji za novinare rekao da je ta odluka sudije vrlo razočaravajuća.

"Takvu odluku nisam video u mojoj karijeri. Pitao sam i momke, rekli su da niko to do sada nije video. Kada pogledate incident, razdaljinu, igrača, Žoao Pedro dira loptu, Saliba dira loptu, možete videti kontakt", naveo je on.