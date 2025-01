"Što se tiče Kvare, on je sad zatražio od kluba da ga prodaju. Kažem vam bez brkanja reči. To mi je bilo nagovešteno i sam igrač mi je to potvrdio. Osećam se lično jako razočarano, proveo sam šest meseci sa njim i ostatkom tima, trudio sam se da se on oseti kao da je centar projekta", naveo je Konte, a preneo Skaj.