Iako skeč i danas izaziva smeh, ne možemo da se otmemo utisku da je popularni glumac pre 54 godine do detalja predvideo propast srpskog fudbala.

"Uzmi salvet i piši. Našao sam ti beka. Mislim da je igrao u Velikom Šiljegovcu i Globoderu. Pitaj ove iz Velike Plane i Markovca, oni ga znaju. S njim možeš da rešiš prvenstvo, časna reč. Bek, odličan vezni igrač, a može da igra i u navali. Jer, ti nemaš ni odbranu, ni navalu, ni veznog igrača. Ne znam tačno, mislim da ima oko 42 godine. Mator? Što, treba da trči? Natrčao se on dosta. Neka on smiruje igru. E, pa sad, ne znam kada mogu da ga dovedem. Dobio je unuče preključe, pa kad se istrezni ja ću da ga dovedem. E, Miljane, slušaj, našao sam udavaču za Džaju. Ovi pre mene kažu da nije loša. Ako se meni svidi, i njemu će da se svidi. Da rešimo to pitanje, pa nek počne čovek jedanput da igra lepo. Miljane, javljaj se na telefon. Dok ja ne drmnem telefon vi izgubite dva boda", ispričao je 1. januara 1971. godine Miodrag Petrović Čkalja.