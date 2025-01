Nakon najluđe utakmice u sezoni i pobede Barselone na gostovanju Benfiki rezultatom 5:4 došlo je do sukoba na stadionu.

Katalonci su nakon prvog poluvremena gubili rezultatom 3:1, a u 64. minutu stigli do pogotka.

Međutim, umesto izjednačenja autogolom Arauha je Benfika došla do 4:2, nakon čega je tek krenula prava ludnica.

Brazilac je nakon utakmice imao sukob u tunelu stadiona u Lisabonu. Gosti su burno slavili pobedu, a to se nije svidelo fudbalerima Benfike. Nekoliko njih je navodno napalo Rafinju, a španski mediji su naveli da je morala da reaguje i policija.

- Vređali su me, a ja sam im uzvratio. Da su me poštovali, poštovao bih i ja njih. Umjesto toga su me vređali, ali nisam im ostao dužan - rekao je Brazilac i dodao: