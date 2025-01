On je rođen 1993. godine, a Mihajlović je o njegovoj majici retko govorio. Jednom prilikom spomenuo je kako mu je ona pričala o detetu i tom prilikom opisivala mališana koji euforično na televiziji gleda svog oca kako igra fudbal. Siniša Mihajlović želeo je da upozna sina Marka tek pošto on postane punoletan i to zbog jednog razloga - želeo je da tada počne da gradi čvrst odnos lišen nesporazuma proisteklih iz nezrelih, mladalačkih postupaka.