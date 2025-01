Od prvog do poslednjem minuta u Švajcarskoj, Crvena zvezda je bila tim koji se za sve pitao u utakmici. Imali su izabranici Vladana Milojevića posed, diktirali tempo, stvarali šanse. Jednostavno dominirali su, a to nije lako, posebno u takmičenju kakvo je Liga šampiona i to protiv ekipe koja dolazi iz jedne ozbiljne fudbalske zemlje i kvalitetnijeg domaćeg prvenstva.