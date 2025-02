– Jaka, jaka! Svi smo bili mi iz Novog Sada i okoline, tako je generalno bio koncept svakog kluba. Isto važi i za ove u Beogradu, Splitu... Pritom, te generacije morale su da igraju na visokom nivou do 28. godine kako bi onda mogli da idu u inostranstvo. Stranaca nije bilo, svako svoj grad, okolina i to je to. Nije se išlo iz kluba u klub, jeste bilo ponekad ponuda, ali se jako retko prelazilo.

– Hteli su me naši protivnici sada u subotu (smeh) i Crvena zvezda. Moj odgovor je, ipak, bio – ostajem u Vojvodini. Kada sam se vraćao sa prvog meča finala Evropskog prvenstva za mlade, na aerodromu su me dočekali ljudi i rekli, ideš sa nama. Potapšali me samo po leđima, uzeli već moju torbu i privatni prtljag, stavili u auto. Bili su iz Zvezde, ali nisam prešao tamo. Vojvodina je moj klub. I to je to.