Crveno-beli su vodili ispravnu politiku , da pronađu inostrane fudbalere "ispod radara", što bi se kazalo narodnim rečnikom. Plaćali su malo za njihova obeštećenja, ili ili dovodili kao slobodne agente, a onda znali da ih dobro unovče. Poslednji primer je Naser Điga (22), fudbaler na koga se gledalo sa velikim potcenjivanjem kada je stigao na Marakanu. Bio je fudbaler Bazela na pozajmici u francuskom drugoligašu Nimu, koji se u to vreme borio za opstanak.

Sklopljen je dogovor sa Bazelom o otkupnoj klauzuli vrednoj oko 3.000.000 evra, ukoliko Naser Điga pokaže kvalitet. Zvezda je letos otkupila Đigu, a on je posle dve odigrane Lige šampiona stekao reputaciju, da je engleski premijerligaš Vulverhempton za reprezentativca Burkine Faso platio 12.000.000 evra, uz deset procenata od naredne prodaje.

Dolazak In Bom Hvana (28) iz Južne Koreje u Crvenu zvezdu bio je dar sa neba. Zahvaljujući dobrim vezama po Evropi, crveno-beli su došli do sjajnog fudbalera i doveli ga kao slobodnog agenta na Marakanu. Dobio je Hvan veliku platu, svojom profesionalnošću potvrdio kvalitet, a onda igrama u Ligi šampiona i duplom krunom sebi omogućio prelazak u holandski Fejenord. I to nakon što je Hvan bio najbolji fudbaler u dvomeču protiv Bode Glimta, čime je Crvenoj zvezdi omogućio da se po četvrti put domogne Lige šampiona. U kasu kluba sa Marakane Korejac je doneo 8.000.000 evra.