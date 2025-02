Mladi bek blista od zadovoljstva..

Ognjen Mimović je prešao iz Crvene zvezde u Fenerbahče u transferu vrednom 8.700.000 evra.

Uz ovu cenu dogovoreno je i 10% od narednog transfera za crveno-bele, a Ognjen je potpisao ugovor na 4 godine.

Lično Žoze Murinjo je insistirao na njegovom transferu, a Mimović se za "Meridian sport" oglasio prvi put od potpisa sa istanbulskim velikanom.

- Sve se brzo izdešavalo, zaista. Prošle nedelje u ovo vreme nisam ni bio svestan da ću deliti svlačionicu sa Dušanom Tadićem i Edinom Džekom, praktično idolima iz detinjstva. Teško je opisati osećaj kada izađeš na trening i onda vidiš igrače uz koje si odrastao gledajući ih na malim ekranima. Zatim, pogledaš aut liniju, a tamo stoji Žoze Murinjo. Juče sam baš na treningu pomislio – čoveče, trenira te Murinjo, jedan od najvećih svih vremena - počeo je razgovor Mimović.

Fener pre Sent Etjena...

- Razmišljao sam dosta. Imao sam ponudu Sent Etjena, to je Liga petica, dobra za razvoj, ali…Poziv Fenerbahčea mi se više svideo, jer je reč o klubu koji se bori za titulu, igra Ligu Evrope, i na sve to, faktor Tadića, Džeka, pa i Filipa Kostića je presudio. Naravno i Murinja. Ko bi odbio da ga trenira Murinjo? Moram da napomenem da sam pričao i sa Krunićem koji je bio u Fenerbahčeu i koji mi je rekao sve najlepše o klubu. Pohvalio je navijače, kao i narod koji živi za fudbal. Uverio sam se već sada u to da se o fudbalu neprestano priča u Turskoj i siguran sam da sam doneo pravu odluku.

Balkanci mu "olakšavaju život".

- Olakšava mi to što su tu naši ljudi. Uz pomenute, tu je i Dominik Livaković. Zaista su mi sva četvorica od prvog dana rekla da mogu da ih pozovem u svako doba dana i noći. To mnogo znači. Došao sam u novi grad, ne znam gde se šta nalazi i mnogo je važno da možeš nekog da pitaš za pomoć. Drago mi je što su me dočekali veliki ljudi i još jednom potvrdili da sam dolaskom u Fenerbahče doneo pravu odluku. Iskreno, tek juče sam odradio prvi trening sa ekipom, jer sam prethodnih dana imao razna testiranja. Zadovoljan sam uslovima i osećam se prihvaćeno.

Zvezdu ipak ne zaboravlja lako...

- Ne bih voleo da izdvajam saigrače, ali moram da pomenem cimere – Šljivića i Gutešu. Ipak, svi smo bili kao jedna velika porodica i imali sjajan odnos. Zahvalan sam i treneru Milojeviću kao i čitavom stručnom štabu na tome što su doprineli da fudbalski i ljudski napredujem, ali i da ostvarim svoj san. Za kraj i te suze na Marakani…Bilo mi je krivo zbog poraza i toga što smo izgubili mogućnost da prezimimo u Evropi. Naravno, nije samo to, već se govorilo da bih mogao da odem iz Zvezde. Tada nisam bio siguran šta će da bude epilog, ali su me preplavile emocije i suze su same krenule kad sam pomislio da mi je ovo poslednja utakmica na Marakani i da ću se oprostiti porazom - zaključio je Mimović.

Meridian sport

