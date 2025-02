Napadački stil fudbala je Zvezdi doneo sjajne rezultate , a između ostalog i veliku efikasnost, kako u domaćem prvenstvu, tako i u Evropi, odnosno - Ligi šampiona. Zvezda je apsolutno najefikasniji tim srpske fudbalske elite, sa 73 postignuta gola na 21 odigranom meču. To crveno-bele dovodi do proseka od čak 3,47 postignuta gola po utakmici, što dovoljno govori o načinu igre izabranika Vladana Milojevića.

Takođe, crveno-beli nisu bili ništa manje konkretni ni u utakmicama Lige šampiona. Na deset odigranih mečeva, uključujući i kvalifikacije za elitno evropsko takmičenje, Zvezda je postigla 16 pogodaka. To dovodi do proseka od 1,6 pogotka po utakmici, te pokazuje da su crveno-beli bili neugodan protivnik za sve evropske velikane. Do konačne brojke od 96 golova, dovodi nas utakmica Kupa Srbije protiv Tekstilca, kada su crveno-beli"brojali" do sedam.