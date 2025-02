– Kako da se ne sećam, kao da je juče bila ta 1997. godina kada smo gostovali na stadionu JNA i pobedili rezultatom 6:5. Na toj utakmici Damir Stojak je postigao het-trik, dok smo po gol dali Leo Lerinc, Vulević i ja. To je bila neverovatna utakmica, igrali smo napadači i zasluženo smo pobedili. U to vreme nije bilo lako pobediti Partizan, krajem devedesetih su osvojili dve titule i to je naša jedina pobeda nad njima, ali je bila istorijska – počeo je priču Vidak Bratić.