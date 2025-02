– Dva velika kluba, utakmica koja privlači posebnu pažnju i donosi adrenalin kako kod igrača, tako i publike. Početak je drugog dela sezone, ima još mnogo da se igra, ali meč je svakako izuzetno značajan. Očekujem dobru utakmicu, a blaga prednost odlazi na stranu Vojvodine. Moje mišljenje je da Voša ima kvalitetniji tim, ali to ne mora ništa da znači. Partizan ne sme da se potcenjuje, to je klub sa ogromnom tradicijom i zaslužuje poštovanje – počinje priču Krasić.

– Kao navijač Vojvodine nadam se, naravno, pobedi. Imamo kvalitetan tim. Sportski direktor Marko Jovanović povukao je mnogo dobrih poteza prilikom formiranja tima. Takođe, imamo trenera Lalatovića koji je, po meni, uz Vladana Milojevića, dugo godina najbolji trener u Srbiji. Igračima je potrebna podrška i da krenu sa pobedama, verujem u takav scenario i to već od subote. Da bi do toga došlo potrebno je biti potpuno posvećen i imati neverovatnu želju.

– Upravo to. Malo više koncentracije i da se vidi još veća želja, to je mnogo bitan faktor. Sve ostalo imaju. Cela situacija u klubu je na visokom nivou, ostalo je da se to vidi na terenu.