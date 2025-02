On je do Bolonje, za koju je ove sezone upisao i jedan nastup u Ligi šampiona, stigao preko mlađih kategorija Dinama iz Zagreba, Rijeke, Parme i Sasuola za koji je stigao do prvog tima, a u seniorima je nastupao još i za Sudtirol i Speciju.

No, put hrvatskog reprezentativca i stamenog defanzivca do basnoslovnog ugovora nije bilo nimalo lak. Erlić je rođen u selu Tinj kraj Zadra u siromašnoj porodici kao jedno od petoro dece.

"Otac me naučio da zadnju paru podelim s prijateljima. Uvek mi je govorio da je bitno da me ljudi cene, a ne da me pamte kao škrtu i sebičnu osobu. Uvek pozdravljam svaku osobu, to radim iz poštovanja. Od čistačice u klubu pa do direktora", kazao je.