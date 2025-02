- Fatalne odluke, iskreno. Zato sam veoma uznemiren što ponekad ne čitamo dobro igru. Porazi su pošast koja nas je napala u nedavnim utakmicama, ali mislim da je to više zbog nedostatka posvećenosti onome što tražimo i to neću oprostiti. Znam da ću na kraju ja dobiti otkaz, ali bio ja smenjen ili ne, ja ću biti uz ljude koji su posvećeni i to je poruka za sve igrače - rekao je Paunović na konferenciji za novinare u subotu.