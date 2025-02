Čukarički je ostvario vrlo bitnu pobedu u prvom meču 22. kola Super lige Srbije, na go stovanju neugodnoj ekipi Tekstilca. Ispostavilo se da je presudio jedan pogodak, onaj Slobodana Tedića iz 13. minuta. Povratnik u ekipu sa Banovog brda bio je starter u drugom uzastopnom duelu u Super ligi, a to je iskoristio na najbolji mogući način.

– Postigao sam gol, ali sam svestan da sam mogao da odigram i mnogo bolje. Imao sam četiri odlične šanse, iz prve sam pogodio, u drugoj oklevao, dao sam vremena protivničkom golmanu da dođe do šanse da odbrani. U poslednje dve akcije nisam imao ni sreće, pogodio sam prečku posle udarca glavom, a potom je igrač Tekstilca gotovo sa gol-linije izbio loptu. Dobra stvar je da ulazim u šanse, da radim svoj posao, ali jasno je da moram još bolje i sigurno je da se neću ovim zadovoljiti – samokritičan je bio na početku razgovora Slobodan Tedić, koji je između dva boravka u Čukaričkom igrao za holandski Cvole, te engleske Barnsli i Čarlton.

Iako su belo-crni imali daleko više šansi i dominirali su protiv novajlije u eliti, Tekstilac je pravio dosta problema Brđanima, a susret je do kraja bio neizvestan.

– Mogli smo i morali ranije da postignemo drugi gol, pored mojih prilika, imali smo još nekoliko šansi. Ali, pohvalio bih čitavu ekipu, zaista je na izuzetno teškom terenu u Senti svako odradio on što je stručni štab od njega tražio. I posebno to važi za odbranu, nismo primili gol već u dve utakmice i to nam svima daje sigurnost. Posebne pohvale idu za tu liniju tima, mada se zaista svi trudimo da učestvujemo i u toj fazi igre. Pobeda protiv Odžačana je bila baš timska, nepravedno bi bilo izdvojiti bilo kog pojedinca. Ovo je model kako treba da se borimo za ekipu – naglasio je Tedić.