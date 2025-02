On smatra da bi za fudbal bilo dobro ukoliko bi fudbaleri bili sprečeni da nastave akciju u slučaju da im golman odbrani penal.

To je nešto što bi bila ogromna promena, a smanjila bi se šansa napadačkoj ekipi da dođe do pogotka nakon što im je dosuđen jedanaesterac.

- Verujem da postoji velika razlika između šansi koje imaju golman i napadač. U proseku je postignuto 75 odsto jedanaesteraca, a često je to bolja šansa od one koja je sprečena faulom. Pored toga, napadaču se daje dodatna šansa da pogodi nakon odbijene lopte i odbrane golmana. Prema mom mišljenju, golmani bi morali da se žale na to - rekao je Kolina.