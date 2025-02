Svima je bilo jasno da je poruka bila upućena Vinisijusu Junioru, koji je smatrao da je žestoko oštećen prilikom izbora za najboljeg igrača godine. Podsetimo, Real Madrid je bojkotovao svečanu ceremoniju dodele Zlatne lopte, jer je nagrada uručena Rodridju, a ne Vinisijusu koji je kraljevski klub vodio do titule prvaka Evrope.

Imao je ključnu ulogu u golovima Reala. Učestvovao je u akciji posle koje je kraljevski klub stigao do izjednačenja, a na kraju je i asistirao Belingemu za pobednički gol. Proglašen je i igračem utakmice.

"Naravno da sam video. To me je još više motivisalo. Kada protivnički navijači naprave nešto ovako, to mi da još više snage da odigram sjajnu utakmicu", poručio je popularni Vini.