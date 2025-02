To je drugi igrač iz Argentine koji je obukao ljubičasti dres sa Senjaka u ovoj deceniji, a prethodno je to učinio sjajni Luis Ibanjez, bivši kapiten Grafičara. Lučo je postao miljenik publike, vođa u svlačionici i legenda kluba, pa se zato i od njegovog zemljaka dosta očekuje, s obzirom na fudbalsku potkovanost igrača iz ove južnoameričke države.

“Srećan sam što sam u Grafičaru, timu koji je poznat po odličnom radu sa mladim fudbalerima, ali i po saradnji sa FK Crvena zvezda, najvećim klubom na ovim prostorima. Znao sam gde dolazim, odluka je zato bila laka, a verujem da ću ovde moći da napredujem i pokažem talenat. Da, svestan sam i da će da me porede sa Ibanjezom, iako ne igramo na istoj poziciji. To je za mene čast jer su mi rekli da su ga svi jako poštovali. Shvatio sam i da je sjajan kao čovek, jer me je pozvao čim sam stigao u klub. Poželeo mi je dobrodošlicu, razgovarali smo, i dao mi je do znanja da će mi biti sjajno u Grafičaru”, kaže Skarpino.