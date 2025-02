Slušaj vest

Zdravko Mamić, nekadašnji funkcioner Dinamo Zagreba ponovo je zapalio javnost u regionu i na konferenciji za medije u Mostaru rešio je da otvori dušu i, kako on kaže iznese istinu.

- Sve vas zajedno lepo pozdravljam. Povod je moje drugo suđenje u Osijeku. Ja sam toliko toga pročitao o sebi u medijima, retko sam imao priliku da se branim, posebno kad se danas nalazim na teritoriji BiH. To je jedna nezavidna situacija i bitka. Međutim, ovo što se dalje radi protiv mene i protiv moje porodice ne zaslužuje da se prećuti - rekao je Mamić na početku.

- Ko je Zdravko Mamić? Bila je 1992., godina. Igralo se prvo hrvatsko prvenstvo, Dinamo je bio sramotno peti. Tu istu sezonu je izgubio finale Kupa od Inkera na svom terenu. To je bilo na početku samostalne države. Te godine, jedno veče u 22 sata sedeo sam s mojim pokojnim kumom Ćirom, prišla su nam dva policajca i rekla da Ćiro ima poziv od predsednika Tuđmana. I on je rekao Ćiri - vi morate privatizovati Dinamo, zna se da se Tuđmanu ne možemo suprotstaviti - rekao je Mamić pa nastavio:

- Ćiro me onda pitao - sine šta je to privatizacija. I tako smo mi privatizovali Dinamo. Ali ne samo zbog Tuđmana, nego jer je u Dinamovoj blagajni bila nula. Tada smo mi ukrcali novac u Dinamo i odmah osvojili prvo mesto. 1995. ja, Ćiro i još jedna firma Montmontaža smo bili vlasnici Dinama. Ja sam napustio Dinamo tada razočaran. Do 1995. sam bio u društvu predsednika Tuđmana skoro svaki dan.

- Ja i Ćiro smo bili redovno s njim, nisi mogao provaliti voli li on više Dinamo ili Hrvatsku. Silno je predsednik patio, želio je, sanjao, da Dinamo odigra jednu utakmicu s nekim klubom iz Evrope. Rekao je da niko nikad nije čuo za Hrvatsku i trebalo je u javnost reći da se stvara jedna nova država. Rekao sam mu ja ću dovesti klub. Brat mi igra u Bohumu i doveli smo Bohum. On je bio tako srećan da bi mi dao valjda pola Hrvatske da sam tražio. Ovo pričam jer se sve laže. Dinamo je dobio 44 miliona evra nagrada iz Evrope, a Hrvatska je dala u zajednički fond 50 hiljada evra - izjavio je Mamić.

- Ne postoji danas niti jedan stanovnik sveta da nije čuo za Hrvatsku. Mi smo jedina država na kugli zemaljskoj koja u tri sporta na svetskim prvenstvima je među tri na svetu. Jel možete da razumete onda san predsednika države? Zašto je to važno, zato što ja nisam igrao fudbal, nisam trenirao igrače, ali sam bio apsolutni šef i to vi svi govorite, i oni koji mi sude, oni kažu da sam ja donosio odluke samostalno, a jesam, pa što mi onda ne priznate što sam napravio za sport i hrvatsku državu. Nego iz dana u dan masakrirate mene i moju porodicu - rekao je Mamić.

- Stipe i Kolinda nikad ne bi bili predsednici da nije bilo mene. Kaže meni moja Iva, voli me kao san, ona mi kaže - tata, nema tih sudova, medija koji mogu ponišiti ovo što sam videla svojim očima. I ja odlučim da dođem, održim konferenciju i da pojasnim još jednom šta su mi napravili u Hrvatskoj i što mi dalje rade. A povod je bio sledeći: ja u petak primam mejl od advokata, a rasrpava je u ponedjeljak, pozvan je i svedok Eduardo da Silva. U mom procesu, moji svedoci se uvek zovu telefonski, nikad nije niti jedan dobio poziv dovoljno rano, Moji ne dobijaju, nego se zovu kad hpće, tako da ja u zadnji trenutak dobijem to. I sad ja treba preko vikenda da spremim svoju odbranu za 10 sati - izjavio je Mamić.

- Mi imamo svoje advokate, ali smo dobili i advokate po službenoj dužnosti. I zamenika sudije imamo, tako da se nikad ništa ne kaže. Svako pametan zna da 8 rasprava mesečno u Osijeku plus spavanje, to nenormalno košta. Advokat znači mora 8 dana mesečno najmanje boraviti van svog doma. To je najnepravednije suđenje u istoriji čovečanstva. E sad Eduardo, kako sud ispunjava želje tužitelja, nije bio problem da on dođe u ponedeljak, nije bio problem da uz sav taj silni kriminal šef Uskoka stalno dolazi na moje rasprave, njegov životni cilj je da mene i Bandića smesti u zatvor. Bandić je imao sreće pa je na večnom počinku, a ja sam i dalje tu. Eduardo daje iskaz i ja otvaram portale, jedan portal je objavio tako nešto grozno, jer je Eduardo citirao da nakon njegove smrti sva njegova imovina pripada meni, i gledam i svi prenose taj naslov - rekao je Mamić.

- I čitam ismevanje mene, pogledajte u kakvim je kandžama kriminalca bio... A ovo je istina: Eduardo je 25.2.83. rođen i na svoj 18. je potpisao ugovor o posredovanju i zastupanju sa Mamićem i svojim agentom Brazilcem. Na njemu piše, ovaj ugovor je sastavljen u tri primerka i sastavljen je prevod. Ugovorne strane se usaglašavaju oko ugovora u celosti. Tada, istog tog 25.2. tu se kaže da smo ja i Brazilac njegovi menadžeri. I to je sve kod beležnika u Sesvetama, svi ti ugovori su overeni - kaže Mamić iz Mostara.

- Ja da bi ušao u taj ugovor gde mene zovu pokrovitelj, njegov Brazilac punomoćnik... piše da je pokrovitelj isplatio 50 hiljada dolara fudbaleru. Piše dalje: ugovorne strane utvrđuju imajući u vidu sve stavke, da će do kraja karijere deliti u odnosu 25 posto pokrovitlej, 25 posto punomoćnik i 50 posto fudbaler. To je prvi ugovor. Drugi ugovor, u kojem smo samo Eduardo i ja, obaveze pokrovitelja pišu tu, ja sam ulagao u svakog igrača oko 100 hiljada eura. I to piše u ugovoru, da je primio pre potpisivanja ugovora, ja već dajem to pre ugovora. I sada piše: pokrovitelj može sva svoja prava preneti na FIFA agenciju... Ja onu obavezu gdje je Suzano imao 25 posto, i ja 25 i Eduardo 50 posto, svodim na 20 posto, moje i Suzanove, Eduardo će davat 20 posto od svojh svojih primanja svakom. Pripadaju u celosti sredtsva po osnovu transfera te fudbaler svojom voljom prihvata da se sredstva daju pokrovitelju lično, to znači da je Eduardo u svom profesionalnom ugovoru pristao da meni ide novac od transfera, između kluba i igrača, i oni su regulišu da iznos dele pola pola, a Eduardo u svom svedočenju to utvrdi, da je on imao 50 posto, on kad dobija tih 50 posto mora meni prebaciti, to je moj deo, a ova budala ne uzma od Eduarda 50 posto nego svih 14 miliona ja ostavljam u Dinamu - objašnjava Mamić svoju stranu priče.

- Eduardo je došao u DInamo sa 16 godina i doveo ga je Suzano, Canjuga je bio predsednik. Od 2000. do 2002. je predsednik bio Barišić, a sportski direktor? Današnji spasilac Dinama Velimir Zajec. Dinamo je imao obavezu po tom ugovoru kad ja nisam postojao, Eduardo je imao 150 hiljada. Ja sam dobio pravomoćnu presudu protiv Eduarda, mi smo se nagodili, dobio sam crkavicu i razišli smo se. Suzano je rekao da od Dinama nije dobio ništa, i da je Eduardo živeo u faveli, "baka me molila da ga izvučem jer je pothranjen, i ja sam mu osigurao prehranu i smestio ga u centar za treniranje" - kazao je Mamić o Suzanovim riječima.

- Eduardov iskaz je za mene povoljan, ali vi mediji ne prenosite istinu jer ste od mene i moje porodice napravili monstrume, a Dinama nije bilo na mapi dok mene nije bilo. 1.7.2002. advokati igrača podnose zahev za stečaj Dinama, i traže privremenu meru blokade jedinog Dinamovog računa, to znači ključ u bravu. Dinamo tada ne postoji gasi se, ovo nije moja predstava, nego Dinamo je gotov. Nastavlja se stečajni postupak u kojemu se Dinamo gasi kao međutim Dinamo u isto vreme ima i udruženje građana koje je bilo čisto, kad su ovi napravili blokadu mi smo nastavili poslovati preko udruženja. Ja otvaram račun dok se ne reši sve tu, i mi na račun u Austriji stavljamo novac, ja sam čistio dugove koliko sam mogao čistiti, ako je Dinamo nekome bio dužan 300, ja mu ponudim 50 hiljada, bolje to nego ništa, i mi potpišemo. Umesto da se tretiram kao spasilac svih vremena, da se o meni pišu knjige i vode me na fakultete, ja sam kao kriminalac koji je Dinamo pljačkao i krao.

- Ja sam najmanje 50 miliona evra u kešu dao Dinamu da bi rešio dugove, a imam papire samo za nekoliko miliona. Da bi me eliminisali, a to je napravio SDP, i to je onaj čuveni ministar Jovanović, kad je rekao da će isušiti močvaru uz pomoć Ranka Ostojića iz Splita, novoosnovanog poreznog Uskoka, Dinka Cvitana, tadašnjeg državnog advokata koji je dobio prvi zadatak da mora eliminisati iz javnog života Bandića i Mamića. Ja sam bio hodajući Bog u to vreme u Hrvatskoj, ne postoji najljući rival koji će ikad pomisliti da sam ja napravio to što mi oni stavljaju na teret, to je famozni slučaj Modrić i Lovren zbog kojeg sam dobio 6 i po godina robije, 93 svedoka je bilo na raspravi, Modrić i Lovren me amnestiraju, rekli su da je laž to što mi stavljaju na teret. Kad ste vi napisali Mamić slobodan, oni optužnicu protiv Modrića i Lovrena da bi uplašili druge svedoke - rekao je Mamić.

- Cvitan, Mišković, Sessa, najveći kriminalci Evrope su mi napakovali i doveli na najgori sud na svetu i presude mi i opljačkaju me za 8 miliona evra, oteli su mi ono što sam stvarao. Zakleo sam se tu na pres konferencijama, jesam li spremio tri sudije u zatvor? Kvesića, Krušlina i Vekića koji su mu potvrđivali optužnicu i sudili mi. Rekao sam da će Vrban završiti u zatvoru ali nije jer je napravio manevar. On je podneo ostavku i ima pravomoćnu istragu, bezbroj istraga a on je i dalje sudija, a ovi drugi koje sam poslao u zatvor, Vekić je u penziji, prođle godine je u 9 mesecu državno sudsko veće koje je 4 godine držao Kvesića na 2/3 sudske plate jer je bio suspendovan donese odluku o produženju, ali stupa u penziju pa ide u penziju i nema nikakvog problema. Nesrećni Krušlin je hteo suditi drugačije, ali su mu pretili. Sve su čuli moji prijatelji i obavestli me i onda idem u proveru i dogovorili su da mi presude i ja dolazim u BiH. Ne možete biti gluvi, slepi i nemi. Nije se dosad dogodilo da jednu porodicu tako masakriraju kao moju - izjavio je Mamić.

- Četiri i po godine nije počelo suđenje tim sudijama. A onda pre nego što je Vrhovni sud izrekao presudu, na mojoj žalbi na Ustavnom sudu, pa što Mamić nije pre upoznao sud s tim činjenicama, i odbili žalbu, pa nisam jer bi onda ugrozio istragu jer sam sve dao DORH-u. I dobijemo optužnicu. Sudijama sam dao milion evra, upisao sam 500 hiljada eura, ali bilo je više. Ja sam najveći papak Evrope očigledno. Onda me nekako spoje s Vargom, Karamarko me spojio, isto njemu rešim kuću. Kažem Dinamu da mu reši i neke druge stvari ja ću to vratiti, uprava je to saznala, izrekla opomenu svima nama, mene pozvala da vratim taj novac. I vratio sam i više nego je moj rođak potrošio na službenu karticu, njima je trebala ta optužnica.

