"Zahvaljujemo Bogu! I to je ono što najpre možemo da kažemo. Zahvaljujemo Bogu jer niko nije stradao, jer se požar nije proširio dalje na komšiluk do čega je zamalo i došlo. Zahvaljujemo se svima vama, od srca i dubine duše. koji ste nam pritekli u pomoć u svakom smislu, zaista smo bogati ljudi okruženi sa mnogo ljubavi koju smo sinoć i danas posebno mogli da osetimo. Posebno želimo da se zahvalimo našem prvom komšiji Danku Kuzmanoviću koji zaslužuje sve reči herojstva i koji je sinoć pokazao jednu novu definiciju "prvog komšije”. Izvinjavamo se jer ne odgovaramo na poruke i pozive, trebaće nam dosta vremena za to. Ali, hvala svima na svim rečima koje su stigle na našu adresu, mnogo nam znače. Detaljnije o svemu ćemo tek da obavestimo, samo vas molimo za malo vremena da se priberemo i obavimo sve neophodne razgovore pre saopštenja i unapred vam zahvaljujemo na razumevanju. Takođe, molimo i novinare za razumevanje.