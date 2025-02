Slušaj vest

Trener fudbalera Partizana Srđan Blagojević rekao je danas da njegov tim očekuje zanimljiva i neizvesna utakmica protiv OFK Beograda, kao i da će duel sa ekipom sa Karaburme biti pravi derbi kola.

"Veoma teška utakmica je ispred nas, kao što su bile i ove prethodne, kao što će biti i svaka sledeća. Interesantna utakmica, pre svega zbog plasmana na tabeli, svakako derbi kola. Drugo, velika tradicija i istorijat susreta ova dva kluba govori da nas očekuje zanimljiva utakmica, i ono što je bitno jeste posebno motivacija (poraz u prvom delu sezone) i opet pokazatelj koliko nas teška utakmica čeka", rekao je Blagojević na konferenciji za novinare.

Fudbaleri Partizana dočekaće u subotu ekipu OFK Beograda, u utakmici 23. kola Super lige Srbije.

Partizan zauzima drugo mesto na tabeli Super lige Srbije sa 43 boda, dok je OFK Beograd na petom mestu sa 33 boda.

Blagojević je dodao da je dobro što će utakmica biti igrana po danu, zbog očekivanog hladnog vremena.

"Očekujem da će biti prijatnije za igru nego što je to bilo u Novom Sadu ili prvi put ovde protiv Spartaka. Voleo bih da naši navijači dođu da nas podrže i koristim u ovom trenutku situaciju da ih pozovem. U ovim prethodnim utakmica nije bio veliki broj navijača, ali moram da istaknem njihovu stvarno maskimalnu podršku i u teškim trenucima. To je ono što nam treba, to je ono na šta sam ja apelovao, tako da bih voleo da tako bude i sutra", istakao je on.

Trener crno-belih rekao je da je OFK Beograd veoma kvalitetna ekipa, uprkos dva uzastopna poraza na početku drugog dela sezone.

"U pitanju je jako kvalitetna ekipa, sastavljena prvo od igrača koji su dugi niz godina bili u srpskom fudbalu i inostranstvu, a isto tako ima dosta igrača koji su povezani sa Crvenom zvezdom. Svima je to jasno, njihova motivacija sigurno ne dolazi u pitanje. Ni naša ne sme da se dovede, tako da to što su oni startovali sa dva poraza to nama ništa ne znači. Sigurno će doći jako motivisani, oni su u borbi za Evropu i sigurno će biti motivisani da budu što bliže vrhu i činjenica da su poraženi u prve dve utakmice ne menja ništa u našoj pripremi", dodao je on.

Blagojević je kazao da su svi u ekipi očekivali bolje rezultate na početku drugog dela (dva remija sa Spartakom i Vojvodinom), ali da ne može da zameri ekipi na trudu.

"Radimo svakodnevno na otklanjanju nedostataka, svesni smo svojih kvaliteta i svojih nedostataka i radićemo sve što je u našoj moći. Radili smo u toku ove nedelje, analizirali smo protivnika, pokušaćemo da iskoristimo naše kvalitete i njihove nedostatke i da dođemo do pozitivnog rezultata", ocenio je on.

Trener Partizana osvrnuo se i na nedavnu povredu fudbalera Aleksandra Filipovića.

"Filipović kao igrač koji je jako pouzdan, koji može da zatvori više pozicija nam je veoma značajan u ovom trenutku. Naravno da nas to remeti, može da igra štopera, može da igra desnog beka. Pogotovo što već imamo problem povrede Mujakića (Nihad), malo smo 'skučeni' što se tiče izbora, tako da nam to predstavlja problem, ali pokušaćemo da nađemo pravo rešenje", istakao je on.

Blagojević je dodao da je 30-godišnji fudbaler Partizana doživeo istegnuće unutrašnjeg ligamenta.

"Nismo mogli nikako da izbegnemo povredu Filipovića, to je mehanička trauma, to je prilikom bloka lopta ga je pogodila i on je napravio izvrtanje u zglobu kolena i dobio je istegnuće unutrašnjeg ligamenta. To definitivno nismo mogli da izbegnemo. Neke druge povrede smo možda mogli, ali to je malo složenija i duža priča", rekao je on.

Trener Partizana dodao je i da rezultati na početku ove godine nisu veliki problem.

"Mi moramo da promenimo, da adaptiramo našu percepciju trenutne situacije u kojoj se Partizan nalazi i da u ovim momentima očekujemo i uspone i padove. Da smo svesni toga, ali da podržimo klub, da podržimo tim i da zajednički pronađemo rešenje kako da na neke duge staze to bude bolje. Očekujemo da u narednom periodu dođe i ono što svi želimo, a to su pobede", kazao je on.

Do kraja prelaznog roka Blagojević ne očekuje nova pojačanja u ekipi.

"Ograničene su nam mogućnosti iz raznih razloga, i kao što je neko rekao u skorom obraćanju javnosti, u ovom trenutku postoji nešto što treba timu i nešto što treba klubu. U ovom trenutku klub se opredelio za nešto što treba klubu, a u pitanju su neke stvari vezane za egzistenciju i sada dolazi ispred ono što je potrebno timu. Ja konkretno računam da više niko neće doći, ako neko dođe i potpiše to će biti plus za mene", rekao je on.

Blagojević je istakao i da veruje da ovaj tim može da ostvari takmičarske ciljeve, a to je pre svega učešće u evropskim takmičenjima.

"Mi imamo nešto što možemo da postignemo u ovoj sezoni što se tiče tog rezultata. Fokusirani smo na svaki sledeći korak, a to je trening pa utakmica i samo na taj način kad razmišljamo možemo da očekujemo da dođemo do nekog rezultata. Smatram da možemo da uradimo, pokušaćemo sve što je u našoj moći da dođemo do tog rezultata, a to je izlazak u Evropu i promocija nekih mladih igrača i stabilizacija stanja u klubu", zaključio je Blagojević.

Utakmica između Partizana i OFK Beograda igra se u subotu u Humskoj od 14.00.

