-Očekujem, pre svega, pravu fudbalsku atmosferu. Stiže nam ekipa koja samo još matematički nije šampion. Ekipa, koja je predvođena fenomenalnim trenerom, kolegom Vladanom Milojevićem i igra sjajno u ovoj sezoni. Napravili su ozbiljan iskorak u Evropi i uz malo sreće mogli su da prođu i u sledeću fazu Lige šampiona. Sigurno da dolaze sa velikim samopouzdanjem i da nastave pobednički niz. Što se tiče nas, igramo pred svojom publikom i čekamo utakmicu u dobroj atmosferi. Pobedili smo OFK Beograd, igrali nerešeno sa Vojvodinom i imamo pravo da se nadamo da možemo da ugrozimo ekipu Crvene zvezde. U fudbalu je to moguće, a da bi to uradili moramo da budemo defanzivno perfektni i da smanjimo greške na minimum, a u napadu da poštujemo svaku šansu i da pokušamo da ih ugrozimo. Ako se sve to poklopi i u Božiju pomoć, možemo da se nadamo povoljnom rezultatu – istakao je na konferenciji za medije šef stručnog štaba Slavoljub Đorđević.