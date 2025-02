- Ostvarili smo pobedu na mojoj jubilarnoj utakmici, postigao sam gol i upisao asistenciju, tako da mogu da budem zadovoljan. Prošlo kolo protiv Spartaka sam promašio sve što sam mogao, pa sam najveći krivac što na tom meču nismo ostvarili pobedu. Posvećujem ovu pobedu mom zetu koji je nedavno ostao bez majke i to nas je sve mnogo pogodilo - rekao je Nikolić, pa dodao da mu je trener Srđan Blagojević pružio punu podršku i pored loših rezultata na startu drugog dela sezone:

- Taj 159. večiti derbi mi je najdraža utakmica u dresu Partizana, kao i gol koji sam na njoj postigao. Upisao sam do sada 20 pogodaka za Partizan i imao isto toliko asistencija, mada bih više voleo da je odnos 30:30, ali možda i stigne do toga. Imam u Partizanu još jedan neostvaren san, ali daće Bog da i to ostvarim - zaključio je Nemanja Nikolić.