Crvena zvezda tim povodom obaveštava sve navijače da do karata za pomenuti duel od utorka mogu doći i na blagajnama Marakane, kao i onlajn putem.

Svi zvezdaši koji žele da pruže podršku izabranicima Vladana Milojevića karte mogu obezbediti putem sledećeg LINKA. Takođe, ulaznice za 175. večiti derbi su od danas u prodaji i na blagajnama. Od utorka do petka blagajne će raditi od 10.00 do 18.00 časova, a na dan utakmice od 10.00 sati pa sve do početka meča.