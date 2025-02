Trener Liverpula Arne Slot rekao je danas da će fudbaler njegove ekipe Džo Gomez propustiti veliki deo takmičenja do kraja sezone, zbog povrede tetive zbog koje bi mogao da bude podvrgnut operaciji.Gomez se povredio 9. februara u utakmici i porazu od Plimuta (0:1) u četvrtom kolu FA kupa i morao je posle 11 minuta da napusti teren.

On je tada igrao prvi put posle pauze od šest nedelja zbog prethodne povrede tetive.

Liverpul nije naveo da li će 27-godišnji Gomez biti podvrgnut operaciji, ali je Slot rekao da bi to "moglo da se dogodi" i da će defanzivac svakako dugo odsustvovati, bez obzira da li će biti operisan.

"To je veliki udarac za Džoa i za nas. On je naporno radio da bi se vratio, a onda u prvoj utakmici od povratka, posle dva ili tri minuta, videli smo da je krenuo u sprint i sada će ponovo nedeljama odsustvovati. To je uvek veoma teško za svakog igrača u svakom delu sezone, a posebno u delu sezone kojem se svi raduju", rekao je Slot, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).