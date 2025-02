- Krivo mi je što smo izgubili i što smo primili jeftine golove. Da su kvalitetni, jesu. Pokazao je to drugi gol Pululua. Šutnuo nam je sa 30 metara i pogodio malu mrežu. Zato je prvi ili drugi strelac Lige konferencije. Fudbal je to, nismo mi sebi dali golove, već su oni ispratili dve situacije i bili precizni. Da smo bili više fokusiraniji ne bismo primili golove... Utisak je svakako da nismo zaslužili da izgubimo rezultatom 3:1.

- Mogu oni svi da izađu i kažu gotova je utakmica, mi smo prošli, dobili smo 3:1, revanš je samo reda radi. Ne mogu oni nas tako da motivišu. Videli ste kako je Briž rešio Atalantu u prvom poluvremenu i vodio 3:0. Što ne bismo i mi na poluvremenu imali 0:3! I promeni se utakmica. Možda se taj Španac tako sprema za meč, da bi nas izbacio iz takta... Šta ima veze što je to rekao, stranac je, možda to me bi i kazao da nije dao dva gola. Poljaci su disciplinovani, normalni i mnogo pošteni momci. Svoju ljudskost pokazali su posle utakmice odnosom prema nama. I oni da su u našoj situaciji razmišljali bi kao i mi.