Kako to obično u fudbalu biva, sledi kazna, a ona je za Čukarički bila surova, Novopazarci su do izjednačenja došli u 89. minutu posle kornera. Na taj način Brđani su umesto tri osvojili tek jedan bod, drugi put su remizirali protiv istog rivala.

– Iskreno, svi smo se pribojavali neiskorišćenog posle penala, ali i nekih drugih propuštenih prilika. Trudili smo se da nekako zadržimo prednost, ali nismo u tome uspeli. Jednostavno, morali smo mnogo ranije da rešimo pitanje pobednika, posebno to važi za prvo poluvreme, u kojem smo bili odlični. Mogli smo da stignemo do dva gola prednosti i na startu drugog poluvremena, kad je Sisoko promašio odličnu priliku – kazao je Hajdin, koji je potom dodao:

– Kontrolisali smo igru, poveli u najboljem mogućem trenutku, dok su nam gosti zapretili samo nekoliko puta. Malo lošije smo ušli u nastavak susreta, povukli smo se, svakako to nije bio dogovor. Novi Pazar je ušao ofanzivnije, rezervista Stojanović je dva puta šutirao na naš gol iz povoljnih pozicija, ali smo uspeli da se odbranimo.

– Želeo bih, pre svega, da dam punu podršku saigraču Bojici Nikčeviću, hrabro je uzeo loptu kod penala i preuzeo odgovornost, jer je kapiten Marko Docić izašao iz igre. Njemu je najteže, hteo je najbolje, kao i minut kasnije kod šanse iz igre, posle akcije Uroša Miladinovića. Gosti u u finišu meča iznudili taj korner, iz kojeg su uspeli i da izjednače. I to treba da nam bude najbolja moguća opomena za dalje. Žalimo zbog dva izgubljena boda, mogli smo da budemo već peti i da se približimo mestu koje vodi u Evropu. Uz sve to, rezultati u prošlom kolu išli su nam u prilog, ali ono najvažnije što je bilo do nas nismo uradili – istakao je Hajdin.