U suštini to je ono najteže… Radi se o situaciji kada se ceo život prepustiš fudbalu, a onda ti se to ne vrati. Još se tražim. Gledam da ostanem u svetu fudbala. Cilj mi je da završim trenersku licencu. Kasnije ću konkretno odlučiti o detaljima. Zanimljiv mi je trenerski poziv, ali i potencijalno pokretanje školice fudbala za decu u Kragujevcu. Dobro ću razmisliti. Ceo život sam u tome. Pokušao sam da zaigram niželigaški fudbal, ali shvatio sam da to nije za mene posle dve utakmice. Previše trošenja vremena uzalud. Igram mali fudbal sa prijateljima povremeno, ali zvanično sam završio karijeru.

"Igrao sam za odličnu ekipu sa veoma dobrim momcima. Miodrag Božović Grof je odličam trener. Imam samo reči hvale za njega. Iako nisam dobio priliku verujem da on nije kriv za to. Kod njega je atmosfera bila izvanredna. Poštovao me je kao igrača. Pamtiću naše razgovore. Znam da je bio zadovoljan onim što sam pružao na treninzima. Izdvojio bih njega kao upečatljivu ličnost. Dokazao se Grof tokom svog mandata. Šala je prisutna na svakodnevnom nivou. Kako se pojavi na vratima svlačionice tako počinje smeh. Bilo je samo pitanje vremena ko će tog dana biti na “udaru”. Često je voleo da se šali sa Mihailom Ristićem, toga mogu da se setim. Ako bi neki igrač dobio prostora u medijima Božović bi ceo naredni dan od toga pravio šaljivu priču. Niko od trenera sa kojima sam radio nije znao da uspostavi bolju atmosferu. Istina je da je znao sve o igračima. Pričao je on o tome. Znala je sreća da ga pogleda. Sedi u kafiću i uoči Luku Jovića kako jede u pekari. Znao je da se nađe na pravom mestu u pravo vreme."

"Džabe sve, ako se neke kockice ne poklope. Koračali smo ka Superligi, ali doživeo sam veoma tešku povredu i to baš na pomoćnom terenu Crvene zvezde. Igrali smo protiv Grafičara, tri četiri kola do kraja… Celu Superligu naredne godine propustio sam zbog toga. Mnogo mi je bilo teško u tom trenutku. Bio sam u najboljim igračkim godinama. Dizao sam se iz prethodnog pada, igrao dobro… Video sam sebe u elitnom rangu. Negovao sam sjajan odnos sa Dejanom Rađenovićem. On je jedan od najboljih trenera sa kojima sam radio. Želeo me je u timu i predstojeće sezone. Smatrao sam da uz još jednu dobru godinu mogu da napravim novi iskorak. Ipak, pre nego što sam se oporavio, Bačka je već sigurno ispadala nazad u Prvu ligu. Šteta. Tad sam osetio da ću se teško više vratiti na stari nivo. Oporavljaju se ljudi i od težih povreda, ali uz daleko bolje uslove u inostranstvu. Operisao me je jedan od najboljih stručnjaka u Srbiji, ali posle toga sledi težak i dugačak oporavak – skoro godinu dana pauze. Izgubio sam hitrinu koja me je krasila. Pojavi se i strah. Pokušavao sam, bilo je i dobrih partija, ali nije bilo to to više", priznao je Stefan.