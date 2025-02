"Što se tiče ekipe Spartaka, oni su se na polusezoni sjajno pojačali. Prošle nedelje im je došao izuzetno kvalitetan trener (Tomislav Sivić), čovek koji je osvajao trofeje, koji zna da radi, napravi rezultat i sa te strane pristupamo utakmici maksimalno. Kada je sama ekipa u pitanju, to je skup sjajnih individualaca imaju (Nikolu) Kuveljića, (Nenada) Lukića, (Miloša) Mijića, po mom mišljenju i najboljeg igrača lige (Iliju) Babića, tako da nas očekuje jako teška utakmica", naveo je Drinčić, a preneo sajt kluba.

Fudbaler Radničkog Vanja Ilić rekao je da je Spartak jako dobra i organizovana ekipa, i da on i njegovi saigrači moraju da izuzetno hrabro uđu u utakmicu.

"Očekuje nas teška, borbena utakmica. Neće biti lako jer nema lakih protivnika o tome sam već pričao ranije. Spartak je dobra, organizovana ekipa, radili smo dobro, spremali se za meč. Moramo da se podignemo na psihološkom planu, prethodnu utakmicu smo izgubili i to ne sme da nam se ponavlja, više nijedna utakmica ne sme biti takva. U svaku sledeću utakmicu moramo da uđemo maksimalno hrabro kako bismo povratili izgubljene bodove. Videli smo gde smo grešili, nismo bili motivisani i na nama je da to sada ispravimo i povratimo poverenje trenera", kazao je on.