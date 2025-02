- Ovo je nešto najlepše što ima srpski fudbal, drago mi je da ću biti učesnik jedne ovakve utakmice, moj prvi derbi, izuzetno sam ponosan i motivisan i ne sumnjam da će biti jako interesantno. Očekuje nas utakmica koja predstavlja svetkovinu, na derbiju nikad nema favorita, bez obzira na to u kakvoj se situaciji nalazi koji klub. Ali moram da priznam da je u ovom trenutku Zvezda favorit, ali to ne znači da idemo sa belom zastavom, imamo pravo na nadu, i nadamo se da ćemo doći do onoga što želimo. Da pokušamo sve što možemo da dođemo do rezultata - započeo je Blagojević!