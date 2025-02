Juče je bilo 17 godina od njegove smrti, a interesantno je da su i Delije i Grobari palili sveće ispred njegovog murala tokom jučerašnjeg dana. Delije su se čak oglasile saopštenjem zbog čega su to uradile.

- Kada iskreno veruješ i slediš neke ideale onda oni imaju najuzvišenije mesto u tvom životu i sve drugo potčinjava se njima. Činjenica da je neko (bio) pripadnik suprotstavljene navijačke grupe gubi na značaju kada se dođe u prostor gde vladaju ideali. To je jedan od temelja naše navijačke grupe koji pokušavamo što doslednije da gajimo već decenijama. Zoran Vujović bio je pripadnik navijačke grupe naših najvećih rivala. Međutim ono što je mnogo važnije od toga što je bio Grobar jeste činjenica da je on junački položio svoj život za Kosovo i Metohiju. Onako kako je skoro pa proročki napisao na nekom forumu samo nekoliko dana pre svoje pogibije. On je time, kako pesnik kaže, postao "svesna žrtva, junak pravi", ne deo nekakve rulje kako su neki voleli da predstavljaju. I, iako tek dvadesetogodišnjak ali dao je život za Kosmet "znajući šta daje i zašto ga daje". Zato je njegovo ime ime ideala u koji verujemo. Vujović Zoran - pisalo je u saopštenju.