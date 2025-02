- Odrastao sam sa dedom i babom, roditelji su me napustili kada sam imao dve godine. Ostavili su me u sirotištu jer nisu mogli ili nisu želeli da se brinu o meni. Ove sezone, moj otac je podneo tužbu tražeći da mu do kraja života plaćam alimentaciju. To me je izuzetno pogodilo i doveo sam u pitanje nastavak karijere - rekao je u intervjuu za "El Partidazo de Cope".