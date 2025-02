- To je bio trenutak u kojem mi je na hiljadu stvari prošlo kroz glavu. Bio sam veoma uzbuđen zbog rezultata i uhvatili su me za vrat i zato sam udario. Nisam ponosan na ono što se dogodilo. Igram za ovaj tim deset godina i ovo je prvi put da mi se ovako nešto dešava. Izviniću se fudbaleru kojeg sam udario, jer moram da prihvatim grešku. Izvinjavam se i svim ljudima u fudbalu, pošto je ono što sam uradio bilo veoma pogrešno. Posle svega mi je bilo veoma neprijatno da izađem na ulicu. Jedino što me smiruje je to što se ništa ozbiljno nije dogodilo. Osećao bih se više krivim da je taj momak povređen - kazao je Gonzales.