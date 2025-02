Portugalski trener Žoze Murinjo našao se u centru pažnje nakon velikog derbija turskog fudbala, jer su čelnici Galatasaraja posle utakmice saopštili da je iskusni stručnjak istakao kako su pojedinci na klupi za rezerve tog tima "skakali kao majmuni" . Galatasaraj smatra da je to rasizam i da trener Fenerbahčea treba da bude sankcionisan, ali ima i onih koji su glasno protiv te ideje.

Među njima prednjači Didije Drogba , nekadašnji fudbaler koji je najbolje dane karijere živeo pod komandom Murinja. Zajedno su dominirali Premijer ligom pre dvadesetak godina, pa je Drogba navijačima turskog kluba pojasnio da Murinjo ne može biti rasista! Za to ima dokaze, a najočigledniji je njihova saradnja koja je bila izuzetno uspešna.

"Dragi Galatasaraje, znate koliko sam bio ponosan što sam nosio žuto-crveni dres i ljubav prema najodlikovanijem klubu u Turskoj! Svi znamo koliko rivalstva mogu biti strastvena i žestoka, a ja sam imao sreće da to doživim. Video sam nedavne komentare o Žozeu Murinju. Verujte mi kada vam kažem da poznajem Žozea 20 godina i da on nije rasista i istorija (prošla i nedavna) je tu da to dokaže. Hajde da se fokusiramo na naše igre, podržimo naše sjajne lavove i hajde da osvojimo ligu da bismo se približili naših 5 zvezdica. Kako moj 'tata' može biti rasista? Idemo, momci", napisao je Drogba na svom nalogu na društvenoj mreži "X".