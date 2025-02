– Nadam se da će se ponoviti prethodna sezona. Isto smo tada posle četvrte utakmice krenuli uzlaznom putanjom. Verujem da će to i sada da bude slučaj. Čekaju nas sada dve jako bitne utakmice na domaćem terenu, za početak nedelja i duel protiv Spartaka.

Gol koji je postigao u 45. minutu, pravo je remek delo, a zasluge za to idu i na račun trenera protivničkog tima.

– Iskreno, najbitnija mi je pobeda. Emocije su mi pomešane, a razlog je što sam srećan zbog pobede, a sa druge strane žao je Nikole Drinčića, trenera Radničkog. Naime, vežbao sam tu tehniku šuta sa njim u Radu, on me je naučio ono što sam primenio na utakmici sa Radnički. Znam koliko je njemu značila ovaj utakmica, ali to je sve deo sporta i fudbala.