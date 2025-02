"Shvatam zašto se Iliev bori za novi ugovor, zato što taj ugovor ima jednu ozbiljnu mesečnu platu. Plata je tajna jer će to da bude predmet spora. Shvatam da se on bori za tu platu. Ali, postavlja se drugo pitanje. Da li je logično i etički da vi to radite kad znate da nećete više biti u ovoj organizaciji? Zamislite mene sada da Danku Lazoviću, koji je moj i naš kadar, verujem dečku. I ja znam da ću da odem u maju, da mu potpišem ugovor na tri godine, i nabijem mu onako prijateljsku platu… Da li je to normalno? Meni nije!"