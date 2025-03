- Mislim da smo odigrali veoma dobro, pogotovo s obzirom na to koliko smo bili oslabljeni za taj meč. U napadu nam je nedostajalo čak pet važnih igrača. Dobrivije Trivić i Vasa Pušibrk su bili suspendovani, a Vladimir Savić je bio povređen. Osim njih, posle majstorice protiv Atletika, Silvester Takač je otišao u Francusku, a Đorđe Pavlić u Nemačku. Praktično, ja sam tada bio jedini igrač u ofanzivnom delu tima koji je do tada igrao standardno. Napadali smo i pokušavali da dođemo do što veće prednosti. Imali smo nekoliko šansi, ali realno, to nisu bile baš one stopostotne prilike. Gol koji je postigao Stanić je bio više plod sreće nego neke organizovane akcije. Međutim, dali smo sve od sebe i pobedili sa 1:0. S druge strane, Seltik nije imao nijednu šansu na toj utakmici i zato smatram da je krajnji rezultat bio realan. Nedostajali su nam igrači koji su obično postizali golove. Takač je bio jedan od oslonaca tima, posebno u napadu i on je za Vojvodinu bio ono što je Džonston bio za Seltik – evocirao je profesor Radosav sećanje na ovaj meč.