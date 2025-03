Vladimir Stojković ostavio je dubok trag u srpskom fudbalu i ostaće upamćen kao jedan od najboljih golmana u istoriji naše zemlje, ali i neko ko je napravio zemljotres pošto je branio i za Crvenu zvezdu i za Partizan.

Bio je ljubimac Delija, koje su ga kasnije zamrzele, navijači Partizana ga nisu voleli, a posle je postao kapiten njihovog kluba i skandirali su mu... Zaista, jedinstvena karijera.

Gostujući u podkastu "Wish&Go" Vladimir Stojković otkrio je da se sam nudio Zvezdi pre dolaska u Partizan.

- To je ono što pokušavam da objasnim. Pet puta treba da kažem, suludo je što novinar mora da me pita. Ja sam se Zvezdi tri puta nudio. Nisam hteo da dovodim svoj život u u neku fazu da moram da razmišljam šta će mi se desiti. Odrastao sam u sportskoj porodici, branio sam Svetsko prvenstvo 2010. godine, Zvezda je kulturno odbijala. Ja sam par puta rekao "Zoki, poštujem Partizan, ali biće velika fama, nisam spreman". I onda se desilo SP, došao je avgust 27-28, ja nemam klub i ne nazire se ništa, bila je neka mala priča sa Olimpijakosom, ali se prekinulo - rekao je Stojković, a onda dodao:

- Zove me Lola Smiljanić 27. avgusta, vidim da me priprema, ja kažem ide mi se 200 odsto, ali me strah da kažem dolazim sutra. Raspričali smo se, pa su me okrenuli ljudi iz Partzana, posle sam pričao i sa majkom, ona samo što nije zaplakala, "uradio si što je do tebe, nisu te hteli, ljudi iz Partizana te podržavaju". Ja sam imao sportski motiv, tražio sam satisfakciju, meni je sport sve, nisam neko ko može da radi sa strane i trenira, u Sportingu je bilo evidentno da ne mogu da branim i moj cilj je bio da branim godinu dana i da se zahvalim, nešto slično što je Divac uradio u Zvezdi.

Bivši golman reprezentacije Srbije.

U dresu Partizana Stojković je stigao i do kapitenske trake, ali je često bio na meti navijača Zvezde. Posle jednog derbija u kom je bio nezadovoljan sudijskim odlukama, a koji je završen 1:1, golman crno-belih istakao je kako ga je sramota što je Srbin i kako će vratiti pasoš naše zemlje.

- Sramno, Sramno... Evo, prvi put me sramota što sam Srbin, što je neko upropastio ovako lep fudbalski događaj. Odreći ću se sutra srpskog pasoša, videćete! Ne mogu da izdržim, ne mogu da se kontrolišem. Ovo je sramno, ovo nikad u životu nisam video da se desi, pogotovu na derbiju. I taj gol, a kunem vam se da nije, ne možeš to da sviraš na derbiju. Moraš 300 posto da budeš siguran, on nije mogao da vidi loptu od mene pod broj jedan, a ja sam bio unutra i izvadio sam loptu pre nego što je ušla, a mora da uđe cela. Znate kako se sad da se osećam, ne znam šta da kažem... Svaka čast igračima Zvezde na borbenosti, i sve to, ali ovo što sam video... Prvi put me je sramota što sam član ove države - rekao je tada Stojković.

U podkastu "Wish&Go" dotakao se i te situacije i to kada je odgovarao na pitanje da li bi promenio nešto iz svoje prošlosti.

- Ako gledate sa drugačije distance, možete drugačije da razumete moju poruku. Ponoviću, svako može iz svog ugla da gleda tu moju rečenicu. Ako hoće negativno da shvati može, ja sam poslao neku drugu poruku što se tiče fudbalske Srbije. Sve to unazad što se dešavalo, je izazvalo revolt kod mene, što je normalno kod svakog sportiste da ne želi da mu se to dešava, od sudije, dešavanja u srpskom fudbalu i tako dalje. Ko me zna, to nije imalo sigurno veze sa mojom nacionalnošću - istakao je Vladimir Stojković, a zatim u dahu nastavio:

- Velike događaje kao događaje ne, verovatno je Bog s nekim razlogom odlučio da nekad bude teže, nekad još teže, nekad bih sigurno bolje promislio kada bih rekao. Ja mislim da dosta nas sportista dosta vodi računa o imidžu, da navijači imaju pravu sliku, ne da iznosim nešto što narod voli. Možda me neće upoznati posle prvog intervjua, ali hoće za 5, 6 godina. Mislim da je ružno sa moje strane da plasiram nešto što ja nisam. Postoji Bog, ne zanima me šta ljudi misle, čekam božiju nagradu ili kaznu. Ja sam pred sobom čist, znam da nisam zloupotrebio, ako sam donirao neki novac, da se time reklamiram, a nekima to kažu da rade, ja to ne volim.

Dotakao se Stojković i nadimka "Mustafa" koji su mu dali navijači Zvezde.

- Meni je bilo simpatično, sportski sam prihvatio to. Ta šala i njihov humor sve je kako treba. I kad me neko prevari i neku foru prospe, ako je lepa, moram da se nasmejem. Meni je to bilo simpatično i smešno, ali s tolikom pažnjom koju su mi posvećivali na svakom meču, koncentracija je bila na 30 odsto veća. Nesvesno, ali su mi pomagali sa svim tim pesmama, i samopouzdanje i motiv, probudi vam se um, na vrhuncu adrenalina. Osećaj gde se pretvarate u nešto još jače nego što jeste.

Kurir sport / Wish&Go

