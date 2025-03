"Toliko toga me ovde podseća na njega. Naša Vojvodina, naši tereni, naš Novi Sad... Pesme, izlasci, sve... Nije lako, verujte mi. Kroz sve stvari u životu smo prolazili zajedno. Toliko je bilo tu toliko situacija životnih, fudbalskih... Došli smo do odnosa koji možeš da izgradiš sa jako malo ljudi u životu."

"Neverovatna grupa fudbalera, trenera... Imali smo vrhunsku atmosferu i trenirali smo pakleno! Zaista, ti treninzi... Tu je sve pucalo. Kada se radilo - radilo se. Kada izlazimo išli smo svi zajedno, ali nikada pred utakmicu ili kada nas sutra čeka trening, te stvari su se znale. Uradili smo veliku stvar za našu Vojvodinu, naš Novi Sad... Ljudi su nas zaista poštovali i radovali se kada nas vide. Prvaci one velike Jugoslavije! Kada bi izašli u neki restoran u Novom Sadu sa devojkom, gotovo po pravilu bi dobijali odgovor „kuća časti“. Sećam se da smo za osvojenu titulu smo dobili 5.000 maraka u tri rate. To je novac s kojim smo mogli da odemo nekoliko dana na more. Pričam to da vam kažem da nama nisu bile motiv pare već da napravimo rezultat sa klubovom i izgradimo se kao igrači. A, novac? Ma on će kad-tad doći", zaključio je prisećanje Tanjga, novi trener Vojvodine.