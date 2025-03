Pavlović je isključen pri rezultatu 1:0 za Lacio, ''rosoneri'' su zatim uspeli da izjednače, ali sa igračem manje na terenu nisu izdržali do kraja, pa su Rimljani golom Pedra iz penala u osmom minutu nadoknade vremena došli do velike pobede.

Sve to je očigledno, teško palo Pavloviću, koji je osetio potrebu da se javno izvini navijačima Milana zbog svog isključenja.

Ova njegova objava izazvala je brojne reakcije navijača Milana koji mu u velikom broju poručuju da nije on taj koji treba da se izvinjava i da bi njihov tim izgledao mnogo bolje kada bi imali još takvih fudbalskih ''ratnika'', poput njega.

'Nisi ti taj koji treba da se izvinjava, neki drugi bi trebalo to da učine, znamo da mogu da pruže više, ali to ne čine. Pratim Milan od 1961. godine i nikada nisam video da ekipa ovako igra, čak ni u Seriji B. Nije sramota izgubiti ako da' sve od sebe, nažalost mnogi to ne čine''.