Bio je to još jedan pokazatelj koliko je Dragan Džajić, kao predsednik FSS i legenda Crvene zvezde, poštovan i cenjen u Ljutice Bogdana 1A. Stigao je popularni Džaja u društvu supruge Branke , a nakon fotografisanja sa domaćinima stao je pred novinare.

- Crvena zvezda je za ovih 80 godina, da ne kažem što je najpoznatiji i najpopularniji klub najpopularniji klub sa ovih prostora, na Balkanu, u Evropi pa i u svetu, Zvezda je za ovih 80 godina postigla lepe uspehe. Zvezda je klub koji privlači najviše pažnje na domaćim terenima. Velika popularizacija fudbala, upravo zato što Crvena zvezda dođe u njihovo mesto, i to je godinama, to je tradicija - kazao je Dragan Džajić.

- Zvezda sad korača isto tako. Nadam se da će i u budćnosti postizati dobre rezultate. Što se mene lično tiče, ja sam zadovoljan. Moj dečački san se ostvario, da zaigram za Zvezdu. Ostvario sam toliko koliko sam ostvario. Nadam se da ima neko ko je to zabeležio, ja ne volim o sebi da pričam. Ako me već pitate, svakako da će mi u najlepšem sećanju ostati to što sam igrao u Zvezdi, i što iza sebe imama si-vi sa evropskom i svetskom titulom!