„Za mene je iznenađujući rezultat u Slodesu, gdje je BKK Radnički uverljivo savladao Slogu. Dobiti nekoga sa 45 poena razlike je zaista mnogo i teško. Ne znam šta se desilo sa Kraljevčanima, kažete da imaju dosta povređenih i viroznih igrača i verovatno je to uticalo na ishod utakmice“, počeo je Marinović.

„Vojvodina je taj meč morala da pobedi, s obzirom da je malo u krizi rezultata, dok se sa druge strane Metalac bori za opstanak. Za opstanak u elitnom rangu takmičenja bore se i Palančani, kojima je svaka utakmica kvalifikaciona i najvažnija. Siguran sam da se neće predavati do poslednjeg kola, a to su pokazali i u subotu u Zemunu, iako nisu uspeli da naprave brejk. Po meni je to očekivana pobeda Mladosti, ali nije bila ni malo laka utakmica“, komemtariše Marinović.