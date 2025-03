Međutim, kako to ide s godinama, njena popularnost je počela da pada, a i sama Ava prestala je da bude bučna, provokativna i napadna, samim tim i nezanimljiva medijima. Međutim, čini se da je Karabatićeva ponov rešila da se izbori za parče slave.

- Ovo će biti moja druga samostalna izložba. Prvi put sam se okušala u grafici, neki crteži su crno-beli, neki u boji. Kada su videli moje crteže, mnogi su me pitali jesam li završila Likovnu akademiju. Odgovaram da nisam. Jednostavno sam talentovana. Kao mala uvek sam sa sobom nosila beležnicu i crtala sve živo - rekla je Ava.

- Neke sam nacrtala brzo, a za neke sam se i te kako namučila. Primer, Kristijana Ronalda crtala sam 72 sata. On ima posebne crte lica koje nikako nisam mogla da pogodim. Nacrtala bih, pa zgužvala papir i tako bezbroj puta. Taj crtež prodala sam u Splitu.

- Kao mala zavolela sam loptu, nisu me zanimale ni igračke, ni ljuljaška u parku. Kada sam krenula u osnovnu školu, nisu me interesovali plesovi, balet ili gluma, samo sport. Trenirala sam dugo rukomet u Dalmi, kasnije i košarku.

- Moja druga knjiga zvaće se "Konačni obračun". Zašto tako ime? Zato što sam nakon povratka iz Beograda u Hrvatsku imala velikih problema s alkoholom. Mnogo toga lošeg se dogodilo u to vreme, među ostalim došlo je i do pandemije. Uhvatila me depresija, ostala sam bez dečka. Otišla sam na kraju na lečenje na ostrvo Rab. Bila sam "solo drinker", znala sam da popijem dve ipo litre "pelinkovca" na dan. Tamo sam se izlečila, a na Rabu sam počela da crtam portrete. Već godinu i osam meseci nisam popila ni kap alkohola. Dobila sam jednu tešku borbu - objasnila je Ava.