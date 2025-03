Trener fudbalera Partizana Srđan Blagojević izjavio je večeras posle pobede nad Novim Pazarom da je prvo poluvreme obećavalo, da je u nastavku došlo do pada koncentracije, ali da su najvažnija tri boda.

"Dobro je što smo pobedili. Ne volim ovakve neizvesne završnice. Prvo poluvreme je obećavalo, a onda je došlo do pada koncentracije. Bilo je oscilacija u igri, na kraju srećom smo došli do tri boda. To je najvažnije u ovom trenutku", izjavio je Blagojević za TV Arena sport.