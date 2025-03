- Odigrali smo veoma dobru utakmicu, borili smo se neverovatno, mogli smo i da dupliramo prednost u produžetku. Video sam da je Hulijan kod penala spustio nogu, a da se lopta nije pomerila. Ponosan sam na moje igrače i na način na koji smo se borili. Nismo uspeli da pobedimo Real Madrid u Ligi šampiona, ali uvek smo im zadali veliku borbu i teške utakmice. Imaće sećanje da su pobedili, ali kada su sami uvek će pomisliti da smo ih mučili. Igrali smo sa mnogo energije, snage, želje i kontrolisali smo igru protivničkog tima. Što se tiče penala... Kada Hulijan spušta nogu, lopta se ne pomera, ali je VAR presudio. To je nešto što nikad nisam video kod penala i hoću da verujem u to da je dodirnuo loptu. Nikada nisam video do sada da VAR reaguje kod penal serije - rekao je Simeone.