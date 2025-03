- Crvena zvezda je deo moje porodice. Od rođenja pa sve do danas sam vezan za klub i nije prošao dan bez njega. Želim Zvezdi puno uspeha a svim njenim sportistima, radnicima i navijačima još više lepih trenutaka i radosti - rekao je Ninković.

Iako je u dalekoj Australiji popularni Nine zna da Zvezda jubilarni rođendan proslavlja 16. marta.

- Navijačima bih poručio da i dalje nastave da pružaju podršku našoj Zvezdi kao i do sada jer oni to najbolje rade. Voleo bih da ih vidim 16. marta u što većem broju i da proslave rođendan naše Zvezde kako samo ona to zaslužuje - zaključio je Ninković.