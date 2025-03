"Međutim, u svim drugim sezonama, u Bajernu i Mančesteru, na najvažnijim je utakmicama uvek on pokušavao biti protagonista. Menjao bi stvari kako bi mogao da kaže: 'Ne pobeđuju igrači, ja pobeđujem.' A ta ga je bahatost koštala nekoliko titula Lige šampiona. Poštujem ga, ali ovo jasno vidim. Nadalje, iako to više i nije njegova krivica, napravio je veliku štetu fudbalu. Kako? Tako što su ga deset godina svi pokušavali kopirati. To je uništilo italijanski fudbal koji je izgubio svoju prirodu. Zatim, nametnula se ideja kako je važno samo igrati, dodir, dodir, dodir, dodir... Sad u italijanskom nogometu i golmani igraju", rekao je Kapelo.