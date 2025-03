- Driblao sam svakoga i postizao golove. U mojoj prvoj prvoj utakmici smo pobedili 6:0, a ja sam postigao pet golova. U drugoj smo pobedili 3:0, a ja sam dao dva pogotka. Optužili su me tada da koristim crnu magiju dok igram fudbal. To tomao zovu "ju-ju" magija. Kada sam postigao prvi gol protivnički igrač je rekao sudiji da imam nešto zavezano oko ruke, da sam mu sa tim pokrio oči i da ništa nije mogao da vidi - otkrio je Osman Bukari za portal "Yen News" iz svoje zemlje.

- Završio sam školu 2016. i porodica me je tražila. Pitali su se gde je Osman? A ja nisam imao mobilni telefon. Roditelji i braća su me tražili. A ja sam bio u Akra Lajonsima i uživao. (smeh)

- Šta mi je prvo palo na pamet je da sam dao gol? Pa, dao sam gol! Bio je to jedan od najlepših trenutaka u mom životu. Posle utakmice dobio sam mnogo poruka od ljudi. Neki su me pitali zašto sam tako proslavio? Neki su rekli da je bilo baš dobro. Tako da me sada u Gani mnogi ljudi prepoznaje zbog te proslave. Ako odem u Ganu i spomene se moje ime, ljudi pitaju ko je Bukari, a onda dobiju odgovor - hej, to je onaj taj koji je proslavljao gol kao Ronaldo!