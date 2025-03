Ognjen Mimović za relativno kratko vreme prošao je put od debija za prvim tim kluba, do odlaska u inostranstvo i sada dresa A reprezentacije.

- Iskreno do sada nisam mnogo pratio rusku ligu, slabo sam poznavao i Rusiju, ali impresije su lepe. Pri samoj pomisli na Rusiju u glavi sam imao neko sivilo, ne baš lepe misli. Zima, rat, sneg…jednostavno sivilo. A onda se oduševio. I ligom, stadionima, organizacijom, uslovima. I ljudi su veoma prijatni. Sve najlepše mogu da kažem. Sam grad Sankt Petrburg je lep, ne mogu da kažem da je jedan od najlepših, jer nisam mnogo proputovao, ali generalno gde god da smo igrali, mnogo toga lepog se može videti. Sve je naravno lakše kada za saigrače imate naše igrače, imao sam mnogo sreće i ovde u Zenitu, ali i kada sam došao u Fenerbahče gde su Tadić, Kostić, Džeko, Livaković…U Zenitu su me sačekali Eraković koga dobro poznajem iz Zvezde, upoznao sam i Zdjelara, mnogo su mi olakšali to neko upoznavanje sa Rusijom – ne krije Ognjen Mimović.